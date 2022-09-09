В Удмуртии выявили 910 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Под наблюдением в поликлиниках находятся 5075 пациентов, в ковид-центрах — 250 пациентов в состоянии средней тяжести, 25 — в тяжёлом.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 193 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 146 человек, госпитализированы восемь.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.