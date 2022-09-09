В Ижевске открылся современный Центр ядерной медицины

В Ижевске открылся первый в Удмуртии Центр ядерной медицины.

Об этом сообщает izhlife.ru.

В центре разместили диагностическое оборудование ПЭТ/КТ — сканер, который позволяет проводить исследования пациентам с онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что ежегодно в республике необходимо проводить порядка 2 тыс. исследований на таком оборудовании.

До конца этого года исследования бесплатно пройдут около 1,2 тыс. человек — амбулаторно и в рамках дневного стационара. Учреждение будет работать в системе ОМС.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.