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Психолог Драгойлович напомнила, что из негативных эмоций можно извлекать пользу

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Психолог Елена Драгойлович рассказала, что зачастую люди не прислушиваются к своим эмоциям и теряют шанс сделать жизнь лучше.
Психолог Драгойлович напомнила, что из негативных эмоций можно извлекать пользу
  • Gettyimages.ru

Есть эмоции, традиционно попадающие в разряд негативных, одна из них — это злость, которая рождает агрессию. На самом деле это наша внутренняя сила и мощь, уточнила психолог в разговоре с «Москвой 24».

Агрессия, например, необходима для того, чтобы получать то, что нравится, кажется вам важным и нужным.

«Преобразуйте агрессию в созидание. Эта эмоция мобилизует все доступные силы организма, с помощью которых человек может вырваться из зоны комфорта, найти нестандартное решение и справиться с самыми трудными задачами», — посоветовала Драгойлович.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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