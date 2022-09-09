Психолог Драгойлович напомнила, что из негативных эмоций можно извлекать пользу

Психолог Елена Драгойлович рассказала, что зачастую люди не прислушиваются к своим эмоциям и теряют шанс сделать жизнь лучше.

Есть эмоции, традиционно попадающие в разряд негативных, одна из них — это злость, которая рождает агрессию. На самом деле это наша внутренняя сила и мощь, уточнила психолог в разговоре с «Москвой 24».

Агрессия, например, необходима для того, чтобы получать то, что нравится, кажется вам важным и нужным.

«Преобразуйте агрессию в созидание. Эта эмоция мобилизует все доступные силы организма, с помощью которых человек может вырваться из зоны комфорта, найти нестандартное решение и справиться с самыми трудными задачами», — посоветовала Драгойлович.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.