Delivery Club перешёл в собственность «Яндекса»

«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выписку Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что в выписке ЕГРЮЛ от 8 сентября говорится, что «Яндекс» владеет 99,95% долей ООО «Деливери Клаб». 0,05% принадлежит ООО «Гис технологии».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом». Согласно одному из пунктов сделки, сервис Delivery Club должен перейти в собственность «Яндекса».