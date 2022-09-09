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Delivery Club перешёл в собственность «Яндекса»

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«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club.
Delivery Club перешёл в собственность «Яндекса»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выписку Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что в выписке ЕГРЮЛ от 8 сентября говорится, что «Яндекс» владеет 99,95% долей ООО «Деливери Клаб». 0,05% принадлежит ООО «Гис технологии».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом». Согласно одному из пунктов сделки, сервис Delivery Club должен перейти в собственность «Яндекса».

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