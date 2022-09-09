Нутрициолог Слободина напомнила о важности витаминов D, C и А осенью
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«Это витамин D — наш основной витамин и гормон. Он участвует более чем в 300 реакциях в организме. Его надо обязательно пить утром натощак с витамином K2, чтобы он усвоился. Витамин С тоже необходим в нашем организме. Магний B6. Ну и жирорастворимые витамины A, E», — перечислила Слободина в разговоре с URA.RU.
Она также отметила, что все необходимые витамины и микроэлементы сложно восполнить через пищу.
Принимать витамины необходимо лишь после консультации с врачом.
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