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Нутрициолог Слободина напомнила о важности витаминов D, C и А осенью

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Нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина рассказала, что осенью необходимы витамины D, K2, C, А, E и магний B6.
Нутрициолог Слободина напомнила о важности витаминов D, C и А осенью
  • Gettyimages.ru

«Это витамин D — наш основной витамин и гормон. Он участвует более чем в 300 реакциях в организме. Его надо обязательно пить утром натощак с витамином K2, чтобы он усвоился. Витамин С тоже необходим в нашем организме. Магний B6. Ну и жирорастворимые витамины A, E», — перечислила Слободина в разговоре с URA.RU.

Она также отметила, что все необходимые витамины и микроэлементы сложно восполнить через пищу.

Принимать витамины необходимо лишь после консультации с врачом.

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