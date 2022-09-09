Юрист Иващенко рассказала, что перерыв в отоплении не должен превышать 24 часов в месяц

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что делать жильцам, если они столкнулись с проблемой несвоевременной подачи тепла либо с некачественным оказанием коммунальной услуги по отоплению.

Необходимо обратиться с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу и зафиксировать проблему, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

«Допустимый перерыв в отоплении может быть не более 24 часов в течение месяца. Причём суммарно. Если же говорить о единовременных перебоях, то полное отключение отопления не может длиться более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С. Если температура от +10 до 12 °С, то недопустим перерыв более восьми часов, если от +8 до 10 °С, то менее четырёх часов», — подчеркнула Иващенко.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в отоплении коммунальные службы обязаны снизить сумму в квитанции ЖКХ.

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