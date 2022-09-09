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В Крыму выразили готовность помочь газом Херсонской области

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Крым готов оказать Херсонской области помощь газом в случае, если поступит такое обращение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава парламента Крыма заявил об обеспеченности полуострова газом.

Утром 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что ВСУ атаковали платформы «Черноморнефтегаза», которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы.

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