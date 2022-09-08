Врач Романенко заявила, что недостаток движения может привести к снижению работоспособности

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Романенко заявила, что недостаток движения может привести к снижению работоспособности.

«Если мы будем мало двигаться, мы будем хуже работать, потому что у нас накапливается усталость. Учёные установили, что люди, которые мало двигаются, быстрее устают», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, недостаток физической активности может привести и к ухудшению внимания.

«Ещё одна очень частая проблема — это повышенная тревожность», — отметила Романенко.

Она добавила, что если заниматься физическими упражнениями хотя бы десять минут в день, то за неделю получится повысить свой энергетический тонус на 20%.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.