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Врач Романенко заявила, что недостаток движения может привести к снижению работоспособности

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Романенко заявила, что недостаток движения может привести к снижению работоспособности.
Врач Романенко заявила, что недостаток движения может привести к снижению работоспособности
  • Gettyimages.ru

«Если мы будем мало двигаться, мы будем хуже работать, потому что у нас накапливается усталость. Учёные установили, что люди, которые мало двигаются, быстрее устают», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, недостаток физической активности может привести и к ухудшению внимания.

«Ещё одна очень частая проблема — это повышенная тревожность», — отметила Романенко.

Она добавила, что если заниматься физическими упражнениями хотя бы десять минут в день, то за неделю получится повысить свой энергетический тонус на 20%.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

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