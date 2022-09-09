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Число самозанятых в Нижегородской области превысило 100 тысяч

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Количество самозанятых в Нижегородской области превысило 100 тыс.
Число самозанятых в Нижегородской области превысило 100 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для самозанятых в регионе предусмотрена господдержка.

«Есть возможности получить финансирование, к примеру, с использованием механизма социального контракта, на льготных условиях арендовать офис, землю или производственную площадку. Кроме того, самозанятые могут оформить льготные кредиты», — заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Также стало известно, что предприниматели Севастополя могут получить грант на развитие инфраструктуры туризма, передаёт ИА SevastopolMedia. Приём заявок проходит с 7 по 16 сентября.

На развитие инфраструктуры туризма в 2022 году город получил 108 млн рублей. На эти средства планируется поддержать по меньшей мере 36 проектов.

Ранее сообщалось, что в Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год.

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