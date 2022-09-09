военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Самой популярной станцией МЦК за шесть лет стала «Нижегородская»

Короткая ссылка
Самой популярной станцией Московского центрального кольца (МЦК) за шесть лет стала «Нижегородская».
Самой популярной станцией МЦК за шесть лет стала «Нижегородская»

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

В будни пассажиропоток на «Нижегородской» превышает 47 тыс. человек.

Далее по популярности следуют «Площадь Гагарина», «Ростокино», «Ботанический сад» и «Кутузовская».

«Мы продолжим работать над совершенствованием этого важного для столицы транспорта, чтобы поездки пассажиров были быстрыми и комфортными», — заявил заммэра, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить