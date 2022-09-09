Самой популярной станцией МЦК за шесть лет стала «Нижегородская»
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
В будни пассажиропоток на «Нижегородской» превышает 47 тыс. человек.
Далее по популярности следуют «Площадь Гагарина», «Ростокино», «Ботанический сад» и «Кутузовская».
«Мы продолжим работать над совершенствованием этого важного для столицы транспорта, чтобы поездки пассажиров были быстрыми и комфортными», — заявил заммэра, глава Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.