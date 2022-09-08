В Ульяновской области зарегистрировали 401 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 212 886 жителей. Выздоровели 203 367 человек, в том числе 456 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 778 случаев COVID-19 за сутки, передают novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный штаб. Вылечились 814 жителей.
Общее число заболевших в регионе достигло 242 119, выздоровевших — 225 632.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.