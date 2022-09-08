В Пермском крае выявили 1349 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 1349 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализирован 71 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 399 163.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге более 300 школьников заболели ОРВИ или COVID-19 с начала нового учебного года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

«На дистанционном обучении классов нет», — отметили в комитете.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.