В Пермском крае выявили 1349 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 399 163.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге более 300 школьников заболели ОРВИ или COVID-19 с начала нового учебного года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.
«На дистанционном обучении классов нет», — отметили в комитете.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.