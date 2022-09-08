В Кировской области зафиксировали 162 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 162 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 48 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 156 370. Вылечился 151 681 житель.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 754 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Вылечились 502 человека, госпитализированы 20.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.