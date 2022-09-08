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Путин дал старт движению по участкам М-12 и М-5 и по Екатеринбургской кольцевой автодороге

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Российский лидер Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12, по отремонтированной трассе М-5 и по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что все три объекта связаны между собой общим транспортным коридором от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.

Трасса М-12 пройдёт по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

В августе российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России выделило дополнительно 150 млрд рублей на строительство трассы М-12 на участке от Москвы до Казани. 

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