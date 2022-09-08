В Тверской области в сентябре запустят два новых образовательных IT-проекта

В Тверской области при поддержке Минцифры России осенью запустят два новых образовательных IT-проекта для школьников и студентов.

Об этом пишет tverigrad.ru.

Ученики 8—11-х классов из Тверской области смогут принять участие в проекте «Код будущего», который предлагает двухлетнее обучение современным языкам программирования в офлайн- и онлайн-форматах.

Ещё один проект в сфере IT — «Цифровые кафедры». Благодаря ему студенты вузов могут получить бесплатное дополнительное IT-образование во время освоения основной профессии в вузе.

Наряду с этим стало известно, что в школах Хабаровского края приступили к работе более 350 молодых педагогов. Тридцать из них будут трудиться на отдалённых территориях, передаёт transsibinfo.com.

Ранее директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.