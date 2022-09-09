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В России цены на машины с пробегом выросли в 2022 году

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По данным сайта «Авто.ру», с начала 2022 года в России средняя цена подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет увеличилась на 28%. Цены на машины с пробегом от 6 до 10 лет возросли в среднем на 8,5%.
В России цены на машины с пробегом выросли в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишут «Известия».

Специалисты отметили, что средняя цена авто с пробегом до пяти лет увеличилась до 2,47 млн рублей (+28%). Среди них больше всего выросли в цене внедорожники и кроссоверы.

Автомобили с пробегом в возрасте 6—10 лет подорожали меньше всего. Среди них в списке также преимущественно представители сегмента SUV.

Цены на машины с пробегом 11—15 лет находятся на уровне 750 тыс. рублей — это на 10% дороже, чем в начале года.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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