военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Нефёдова посоветовала не пить кофе людям с синдромом раздражённого кишечника

Короткая ссылка
Врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.
Диетолог Нефёдова посоветовала не пить кофе людям с синдромом раздражённого кишечника
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В целом кофе полезный продукт, отметила она в разговоре с Nation News.

«Исследования показывают, что кофе способствует предотвращению онкологии, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезнией Паркинсона и Альцгеймера, формирования камней в желчном пузыре», — отметила специалист.

Однако некоторые злоупотребляют напитком, пьют кофе на ночь, из-за чего испытывают проблемы со сном.

Также, по словам врача, у людей с синдромом раздражённого кишечника кофе может вызывать тошноту.

Ранее невролог член-корреспондент РАН, профессор Алла Гехт, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить