Диетолог Нефёдова посоветовала не пить кофе людям с синдромом раздражённого кишечника

Врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

В целом кофе полезный продукт, отметила она в разговоре с Nation News.

«Исследования показывают, что кофе способствует предотвращению онкологии, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезнией Паркинсона и Альцгеймера, формирования камней в желчном пузыре», — отметила специалист.

Однако некоторые злоупотребляют напитком, пьют кофе на ночь, из-за чего испытывают проблемы со сном.

Также, по словам врача, у людей с синдромом раздражённого кишечника кофе может вызывать тошноту.

Ранее невролог член-корреспондент РАН, профессор Алла Гехт, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.