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В Москве модернизировали ещё три поликлиники

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В Москве ещё три городские поликлиники открыли после реконструкции — на улицах 2-й Владимирской, Мосфильмовской и в Шмитовском проезде.
В Москве модернизировали ещё три поликлиники

Медпомощь в них смогут получить тысячи москвичей, передаёт НТВ.

«В 2019 году мы разработали программу комплексной реконструкции городских поликлиник. В неё вошло 201 здание. Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы», — подвёл предварительные итоги мэр столицы Сергей Собянин.

Завершить программу капремонта поликлиник планируют в следующем году.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.

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