В Москве модернизировали ещё три поликлиники
Медпомощь в них смогут получить тысячи москвичей, передаёт НТВ.
«В 2019 году мы разработали программу комплексной реконструкции городских поликлиник. В неё вошло 201 здание. Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы», — подвёл предварительные итоги мэр столицы Сергей Собянин.
Завершить программу капремонта поликлиник планируют в следующем году.
Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.