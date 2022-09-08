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Выставку истории развития авиации откроют на ВДНХ ко Дню города

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Ко Дню города на ВДНХ откроется новая интерактивная экспозиция «Авиация. Мечты о полёте». Она начнёт работать с 10 сентября в центре «Космонавтика и авиация».
Выставку истории развития авиации откроют на ВДНХ ко Дню города
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

На экспозиции представят более 90 макетов отечественных самолётов и мультимедийных объектов, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Наряду с этим руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подвёл итоги интеллектуально-развлекательной битвы «Квиз, плиз!», которая состоялась 3 сентября. Об этом пишет kp.ru.

«В преддверии Дня города на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», а также в онлайн-формате мы провели для москвичей и гостей столицы промышленный квиз проекта «Открой#Моспром». В нём приняли участие более 1,5 тыс. человек», — отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города будут проходить с 9 по 11 сентября по всей Москве.

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