Силуанов: для обеспечения финансового суверенитета России необходимо «жить по средствам»

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что для обеспечения финансового суверенитета России необходимо жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое», — приводит РИА Новости его слова, сказанные на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

Силуанов добавил, что Россия не раз сталкивалась с ситуацией, когда надежда была лишь на то, «дадут ли нам в долг или нет».

Также глава Минфина счёл целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях, а также в ряде других валют дружественных стран.