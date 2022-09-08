Мишустин призвал упростить доступ иностранных инвесторов на рынок России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал упростить доступ иностранных инвесторов и эмитентов на рынок России.

«Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Ранее Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.

По словам премьера, деятельность ФНБ совместно с работой Центробанка сформировали «подушку безопасности» в России.

Другими важными инструментами он назвал создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, а также платформы налоговой службы, казначейства, ведение единого казначейского счёта и таможенное администрирование.