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IТ-специалист Голованов рассказал, что мошенники стали мстить несостоявшимся жертвам

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам.
IТ-специалист Голованов рассказал, что мошенники стали мстить несостоявшимся жертвам
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В разговоре с «Известиями» он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — уточнил Голованов.

Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.

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