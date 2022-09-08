IТ-специалист Голованов рассказал, что мошенники стали мстить несостоявшимся жертвам

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам.

В разговоре с «Известиями» он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — уточнил Голованов.

Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.