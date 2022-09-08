Мишустин: закалка властей позволяет профессионально реагировать на санкционные вызовы
- РИА Новости
«Системная работа и такая, если хотите, закалка нашего правительства, государства, уже профессионально реагирующего на эти вызовы, позволяет избежать тех негативных сценариев, которые наши недоброжелатели нам желают», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин также заявил, что ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций.
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.