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Мишустин: закалка властей позволяет профессионально реагировать на санкционные вызовы

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Закалка российских властей позволяет профессионально реагировать на вызовы, связанные с санкциями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: закалка властей позволяет профессионально реагировать на санкционные вызовы
  • РИА Новости

«Системная работа и такая, если хотите, закалка нашего правительства, государства, уже профессионально реагирующего на эти вызовы, позволяет избежать тех негативных сценариев, которые наши недоброжелатели нам желают», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин также заявил, что ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.

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