Исследование показало, что 76% россиян не умеют читать финансовые документы

Порядка 76% россиян в ходе опроса признались, что не умеют читать финансовые документы.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования компаний «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНПФ».

Почти столько же опрошенных (77%) заявили, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах.

При этом финансово грамотными себя считают в среднем 47% граждан. 65% уверены, что умеют распоряжаться бюджетом, 58% заявили, что могут распознать мошенника, а 48% — умеют делать накопления.

Ранее эксперт по личным финансам Михаил Попов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщение о том, что в Московской области некоторых школьников будут учить финансовой грамотности.