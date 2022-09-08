Диетолог Русакова предупредила, что сладкий чай может способствовать развитию диабета

К. м. н., член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету.

«Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 гр., то это, конечно, со временем может привести к развитию сахарного диабета», — уточнила Русакова в разговоре с «Москвой 24».

Сладкий напиток особенно вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением. Чай будет влиять на уровень сахара в крови и выработку инсулина, заключила врач.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.