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Диетолог Русакова предупредила, что сладкий чай может способствовать развитию диабета

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К. м. н., член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету.
Диетолог Русакова предупредила, что сладкий чай может способствовать развитию диабета
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

«Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 гр., то это, конечно, со временем может привести к развитию сахарного диабета», — уточнила Русакова в разговоре с «Москвой 24».

Сладкий напиток особенно вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением. Чай будет влиять на уровень сахара в крови и выработку инсулина, заключила врач.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.

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