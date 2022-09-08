Юрист Федотов назвал правила предоставления выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет

Советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов рассказал о нюансах при получении выплат семьям с несколькими детьми от восьми до 17 лет.

«Ежемесячное пособие выплачивается с того месяца, когда ребёнку исполнилось восемь лет, но не раньше 1 апреля 2022 года. В 17 лет выплата прекращается. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребёнком возраста восьми лет», — уточнил специалист в разговоре с Life.ru.

Также дети с I группой инвалидности имеют право на получение второй путёвки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на тех же условиях для сопровождающего их взрослого, отметил Федотов.

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