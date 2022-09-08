Психолог Варская предложила носить яркую одежду для борьбы с осенней хандрой

Психолог Наталья Варская рассказала, что одежда ярких цветов, музыка и фильмы, поднимающие настроение, позволят преодолеть осеннюю хандру.

«Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут наоборот, нужны тёплые, оранжевые, жёлтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка... Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — отметила Варская в разговоре с URA.RU.

Некоторых людей осенняя хандра может привести к депрессии, добавила специалист.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.