Психолог Варская предложила носить яркую одежду для борьбы с осенней хандрой
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«Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут наоборот, нужны тёплые, оранжевые, жёлтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка... Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — отметила Варская в разговоре с URA.RU.
Некоторых людей осенняя хандра может привести к депрессии, добавила специалист.
Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.