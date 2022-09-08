военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Варская предложила носить яркую одежду для борьбы с осенней хандрой

Короткая ссылка
Психолог Наталья Варская рассказала, что одежда ярких цветов, музыка и фильмы, поднимающие настроение, позволят преодолеть осеннюю хандру.
Психолог Варская предложила носить яркую одежду для борьбы с осенней хандрой
  • Gettyimages.ru

«Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут наоборот, нужны тёплые, оранжевые, жёлтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка... Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — отметила Варская в разговоре с URA.RU.

Некоторых людей осенняя хандра может привести к депрессии, добавила специалист.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить