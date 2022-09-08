военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Шапарин предупредил водителей о рисках вторичного ДТП

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что водители, попавшие в аварию, обычно не следят за ситуацией на дороге и выходят из машин, чтобы оценить ущерб. В таких случаях они могут стать участниками вторичных ДТП.
Автоэксперт Шапарин предупредил водителей о рисках вторичного ДТП
  • РИА Новости

«Вторичные ДТП — это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги... Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части», — отметил Шапарин в интервью радио Sputnik.

По его мнению, самый надёжный способ предотвратить вторичное ДТП — постараться максимально быстро покинуть место первой аварии.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить