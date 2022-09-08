Автоэксперт Шапарин предупредил водителей о рисках вторичного ДТП

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что водители, попавшие в аварию, обычно не следят за ситуацией на дороге и выходят из машин, чтобы оценить ущерб. В таких случаях они могут стать участниками вторичных ДТП.

«Вторичные ДТП — это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги... Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части», — отметил Шапарин в интервью радио Sputnik.

По его мнению, самый надёжный способ предотвратить вторичное ДТП — постараться максимально быстро покинуть место первой аварии.

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