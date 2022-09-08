Автоэксперт Шапарин предупредил водителей о рисках вторичного ДТП
- РИА Новости
«Вторичные ДТП — это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги... Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части», — отметил Шапарин в интервью радио Sputnik.
По его мнению, самый надёжный способ предотвратить вторичное ДТП — постараться максимально быстро покинуть место первой аварии.
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