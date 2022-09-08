военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РИА Новости: обыски прошли в квартире главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Короткая ссылка
В квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости: обыски прошли в квартире главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Повод для обыска — следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарёва* по ч. 2 ст. 207.3 УК России... Постников — его тесный контакт по проекту «Утро Февраля», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономарёву каналов в Telegram и YouTube.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.12.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить