РИА Новости: обыски прошли в квартире главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

В квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Повод для обыска — следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарёва* по ч. 2 ст. 207.3 УК России... Постников — его тесный контакт по проекту «Утро Февраля», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономарёву каналов в Telegram и YouTube.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.12.2022.