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Глава парламента Крыма заявил об обеспеченности полуострова газом

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Крым обеспечен газом и готов к отопительному сезону, несмотря на провокации со стороны Украины в отношении буровых платформ в Чёрном море, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Чёрном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — цитирует РИА Новости Константинова.

Утром 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что ВСУ атаковали платформы «Черноморнефтегаза», которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы.

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар украинских войск по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» в Чёрном море, заявил, что в ООН выступают против любых ударов по гражданской инфраструктуре.

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