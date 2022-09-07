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В Оренбургской области зафиксировали 333 случая COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 333 случая COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 333 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 45 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 227 345 жителей. Вылечились 218 787 человек, в том числе 364 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Краснодарском крае продолжают подготовку к сезонному росту заболеваемости гриппом, передаёт ОТР. Как ожидается, прививку сделают более 3 млн жителей.

Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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