В Татарстане зарегистрировали 574 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 574 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 93 человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 160 808 жителей. Вылечились 151 580 человек, в том числе 254 за минувшие 24 часа.

По данным на 5 сентября, места для пациентов с коронавирусом развёрнуты в пяти территориальных округах республики, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Резерв свободных коек — 7,4%», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.