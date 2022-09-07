В Татарстане зарегистрировали 574 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 160 808 жителей. Вылечились 151 580 человек, в том числе 254 за минувшие 24 часа.
По данным на 5 сентября, места для пациентов с коронавирусом развёрнуты в пяти территориальных округах республики, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Резерв свободных коек — 7,4%», — уточнили в ведомстве.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.