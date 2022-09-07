В Удмуртии выявили 874 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 874 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей, выздоровели 980.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 4946 человек, в ковид-центрах находятся 248 пациентов в состоянии средней тяжести, 21 — в тяжёлом.

Также стало известно, что от гриппа в республике привились более 22,7 тыс. человек, передаёт izhlife.ru.

«За сезон 2022—2023 годов в Удмуртии планируется привить 60% населения (896 013 человек), из них 648 084 — взрослые и 247 929 — дети», — уточнили в Минздраве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.