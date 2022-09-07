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Эксперт по безопасности Назаров дал советы по выбору обогревателей

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Независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров дал советы по выбору обогревателей.
Эксперт по безопасности Назаров дал советы по выбору обогревателей
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Mikheev / EyeEm

«Если вы пользуетесь электрическими обогревателями, то они должны быть куплены в магазине и сертифицированы. В них должны быть установлены температурные ограничители. Обогреватель создаёт сверхтемпературы, которые могут привести к самовозгоранию каких-либо вещей, поэтому нельзя класть на него легковоспламеняющиеся материалы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, небезопасно использовать электрообогреватели в старых домах, поскольку там ветхая электропроводка.

«В современных домах на перегрузку реагируют автоматы защиты, в старых домах они могут уже не соответствовать и не отключаться при возникновении перегрузки», — пояснил Назаров.

Он добавил, что нежелательно надолго оставлять обогреватель без присмотра.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что комфортная температура, которую стоит устанавливать при использовании кондиционера, составляет около +24 °С.

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