Эксперт по безопасности Назаров дал советы по выбору обогревателей

Независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров дал советы по выбору обогревателей.

«Если вы пользуетесь электрическими обогревателями, то они должны быть куплены в магазине и сертифицированы. В них должны быть установлены температурные ограничители. Обогреватель создаёт сверхтемпературы, которые могут привести к самовозгоранию каких-либо вещей, поэтому нельзя класть на него легковоспламеняющиеся материалы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, небезопасно использовать электрообогреватели в старых домах, поскольку там ветхая электропроводка.

«В современных домах на перегрузку реагируют автоматы защиты, в старых домах они могут уже не соответствовать и не отключаться при возникновении перегрузки», — пояснил Назаров.

Он добавил, что нежелательно надолго оставлять обогреватель без присмотра.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что комфортная температура, которую стоит устанавливать при использовании кондиционера, составляет около +24 °С.