В Нижегородской области рассказали о помощи переселенцам из ЛНР, ДНР и с Украины

На территории Нижегородской области в настоящее время находятся около 2,5 тыс. переселенцев из ЛНР, ДНР и с Украины.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

С 19 февраля на территорию региона приехали более 5,5 тыс. беженцев, из них более 2,8 тыс. обратились в полицию с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России.

Около 700 переселенцев обратились за российским гражданством.

Также стало известно, что беженцам из Донбасса рассказали, как получить пособия в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент соцзащиты. Обратиться за поддержкой заявители могут до конца года.

«Пособия назначат с 1 июля, но не ранее даты пересечения границы. При наличии права будет сделан перерасчёт. Переводить документы на русский язык не требуется. Заявления рассмотрят в течение пяти рабочих дней», — уточнила директор департамента Ольга Медынская.

Ранее сообщалось, что Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса.