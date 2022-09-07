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В Нижегородской области рассказали о помощи переселенцам из ЛНР, ДНР и с Украины

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На территории Нижегородской области в настоящее время находятся около 2,5 тыс. переселенцев из ЛНР, ДНР и с Украины.
В Нижегородской области рассказали о помощи переселенцам из ЛНР, ДНР и с Украины
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

С 19 февраля на территорию региона приехали более 5,5 тыс. беженцев, из них более 2,8 тыс. обратились в полицию с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России.

Около 700 переселенцев обратились за российским гражданством.

Также стало известно, что беженцам из Донбасса рассказали, как получить пособия в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент соцзащиты. Обратиться за поддержкой заявители могут до конца года.

«Пособия назначат с 1 июля, но не ранее даты пересечения границы. При наличии права будет сделан перерасчёт. Переводить документы на русский язык не требуется. Заявления рассмотрят в течение пяти рабочих дней», — уточнила директор департамента Ольга Медынская.

Ранее сообщалось, что Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

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