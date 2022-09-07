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Чемпионат Soft Skills Russia пройдёт 10 — 13 сентября в Оренбурге

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Всероссийский чемпионат Soft Skills Russia пройдёт 10 — 13 сентября в Оренбурге.
Чемпионат Soft Skills Russia пройдёт 10 — 13 сентября в Оренбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает RIA56.

В финале примут участие более 175 студентов из 33 регионов России, а также из Донбасса.

«Участникам из 25 команд предстоит соревнование по пяти компетенциям — «Креативность», «Эмоциональный интеллект», «Умение работать в команде», «Проектное мышление», «Коммуникабельность», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр».

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