Чемпионат Soft Skills Russia пройдёт 10 — 13 сентября в Оренбурге
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Об этом сообщает RIA56.
В финале примут участие более 175 студентов из 33 регионов России, а также из Донбасса.
«Участникам из 25 команд предстоит соревнование по пяти компетенциям — «Креативность», «Эмоциональный интеллект», «Умение работать в команде», «Проектное мышление», «Коммуникабельность», — заявили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр».