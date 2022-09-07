Число самозанятых в Подмосковье выросло на 100 тысяч с начала года

Число самозанятых в Московской области выросло на 100 тыс. с начала года — до 5,6 млн.

Об этом сообщает телеканал «360».

«За первые восемь месяцев этого года суммарный доход самозанятых региона превысил 50 млрд рублей, а совокупный доход с 2019 года составляет свыше 142,5 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В регионе действуют меры поддержки предпринимателей. Так, они могут получить компенсацию до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Кроме того, в центрах «Мой бизнес» можно получить консультации, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Тюменской области выросло на 16 574 с начала 2022 года и достигло 61 669 человек.