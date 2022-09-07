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В Союзе отцов призвали пропагандировать положительный образ семьи

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Анастасия Румянцева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.
В Союзе отцов призвали пропагандировать положительный образ семьи
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

По мнению Солёнова, запретами «всей проблемы не решить», нужно, как подчеркнул специалист, популяризировать положительный образ семьи, в частности многодетной. 

«Дети больше запоминают атмосферу: папа и мама должны показывать своим поведением, своей любовью, вниманием друг к другу, как нужно формировать отношения в семье, друг к другу, к ребёнку», — пояснил он.

Также собеседник RT подчеркнул, что нужно, в частности, пропагандировать ответственное и вовлечённое отцовство. 

«Помимо запрета, который предлагают депутаты, надо сразу же внедрять комплекс мер для того, чтобы пропагандировать счастливую семью», — заключил эксперт.

Ранее российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей.

Депутаты предложили внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей соответствующий образ жизни, к информации, запрещённой для распространения среди детей.

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