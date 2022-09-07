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Чаще всего россияне летали летом в Москву, Петербург и Сочи

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Чаще всего россияне летали летом в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Чаще всего россияне летали летом в Москву, Петербург и Сочи
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Сбер Еаптека» и OneTwoTrip.

В число популярных внутренних направлений также вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Казань и Самара.

По словам 40% респондентов, они начинают сборы в поездку по России за сутки до вылета, ещё 30% собирают вещи за несколько часов до отправления.

Как утверждают 10% туристов, чаще всего они забывают положить в багаж аптечку, 9% — очки, 7% — линзы, контейнер или жидкость для линз. По словам 57% опрошенных, они забывают о косметичке.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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