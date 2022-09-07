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Связисты Северного флота приступили к полевым сборам в Заполярье

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Подразделения связи армейского корпуса Северного флота приступили к полевым сборам. Задействованы более 100 военнослужащих и 30 единиц техники.
Связисты Северного флота приступили к полевым сборам в Заполярье
  • © mil.ru

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу флота.

«Связисты были подняты по тревоге и совершили марш в назначенные районы на полигонах в Заполярье. По прибытии на место военнослужащие разбили полевой лагерь и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки», — отмечается в сообщении.

Цель сборов — отработка работы полевых узлов связи, совершенствование навыков организации подготовки командного состава и отработка действий на технике в условиях Арктики.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

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