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В России готовят учебник по севастополеведению для школьников 8—9-х классов

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В России готовят учебник по севастополеведению для школьников 8—9-х классов, он будет выпущен в издательстве «Просвещение».
В России готовят учебник по севастополеведению для школьников 8—9-х классов
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства.

«Я надеюсь, что будет обеспечен весь курс — с 5-го по 11-й класс, это долгая работа на несколько лет. Конечно, очень важно чтобы этот курс был в школах — для этого делаются определённые шаги, на федеральном уровне утверждена программа курса «Севастополеведение», — заявила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По её словам, человек может относиться к месту, в котором живёт, эмоционально только тогда, когда что-то о нём узнаёт.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.

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