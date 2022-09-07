Власти Сахалинской области рассказали о туристическом потенциале региона

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о туристическом потенциале региона.

«В последние два года мы наблюдаем огромный спрос на посещение Сахалинской области. Точкой притяжения является наш горнолыжный курорт «Горный воздух», который находится прямо в Южно-Сахалинске. Уже сегодня там действуют современные подъёмники, есть освещённые трассы, рестораны. И мы продолжаем его развивать. Планируем увеличить длину трасс с 35 км до 60, создать туристическую инфраструктуру на территории свыше 100 га», — заявил он в беседе с vostokmedia.com.

По его словам, на Восточном экономическом форуме регион подписывает соглашение с компанией «Монтера-групп», которая управляет горнолыжным курортом Красная Поляна, об участии в развитии «Горного воздуха».

«В летний период туристы стремятся попасть на Курильские острова. Поток туристов туда вырос в 2,5 раза. Поэтому в этом сезоне мы поставили 15 дополнительных авиарейсов на Итуруп для отдыхающих и местных жителей», — сообщил Лимаренко.

Он отметил, что ещё одним стимулом приехать в регион является программа туристического кешбэка.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.