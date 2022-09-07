Краснодарский край принял 12,8 млн туристов с начала года

Краснодарский край принял 12,8 млн туристов с начала 2022 года.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Сегодня мы делаем всё, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и других территорий на побережье и в предгорье. Работаем по всем направлениям: пешеходные маршруты, винный, экологический и агротуризм», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, на начало сентября отели Черноморского побережья заполнены на 85,6%, Азовского — на 84,6%, степной зоны и предгорья — на 50,9%.

«В Сочи, Анапе и Геленджике на середину сентября забронировано порядка 70% «якорных» отелей категории «четыре звезды» и 55% пятизвёздочных», — отметил Кондратьев.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.