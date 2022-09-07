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Власти Москвы рассказали о ходе реконструкции развязок на МКАД

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Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД.
Власти Москвы рассказали о ходе реконструкции развязок на МКАД

«На развязке с Осташковским шоссе часть искусственных сооружений открылась ещё в июне, ко Дню города запустим движение полностью. На пересечении Алтуфьевского шоссе с Кольцевой идёт монтаж путепровода и устройство временных съездов, до конца этого года завершим основные работы. Пустить планируем в I квартале 2023 года», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в работе находится ещё две развязки — Верхние Поля — Капотня и с улицей Липецкой.

«На первой идёт монтаж опор эстакад и путепроводов через железную дорогу, её планируем достроить также в 2023 году. Крупную связку с улицей Липецкой, состоящую из нескольких путепроводов, тоннеля и четырёх пешеходных переходов, по контракту должны завершить в 2024 году», — сообщил Загрутдинов.

Как отметил чиновник, специфика работы на МКАД заключается в том, что транспортный поток на ней не остановить, поэтому приходится выбирать время, когда будут минимальные неудобства для движения.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

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