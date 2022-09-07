Врач Деева посоветовала не кормить детей сосисками

Кандидат медицинских наук Евгения Деева посоветовала не кормить детей сосисками и наггетсами.

«Необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством белков животного происхождения. 10—15% белка — суточный рацион ребёнка должен состоять на две трети из животных белков, потому что именно животные белки дают организму ребёнка эссенциальные аминокислоты», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также ребёнок должен ежедневно съедать 300—400 г овощей и фруктов, добавила специалист.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.