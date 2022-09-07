Фитнес-тренер Нагулин назвал осень одним из лучших времён года для занятий спортом
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«Вы хорошо отдохнули летом и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки. Это позволит вам улучшить здоровье, сделать фигуру более привлекательной, а также эффективно бороться со стрессами, которых избежать не получится», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, осенью можно заниматься спортом не только в помещении, но и на свежем воздухе.
«Вместо обычных пробежек на холодном ветру займитесь командными видами спорта или совершайте пешие прогулки», — добавил Нагулин.
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