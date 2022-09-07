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Фитнес-тренер Нагулин назвал осень одним из лучших времён года для занятий спортом

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Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин назвал осень одним из лучших времён года для занятий спортом.
Фитнес-тренер Нагулин назвал осень одним из лучших времён года для занятий спортом
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Вы хорошо отдохнули летом и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки. Это позволит вам улучшить здоровье, сделать фигуру более привлекательной, а также эффективно бороться со стрессами, которых избежать не получится», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, осенью можно заниматься спортом не только в помещении, но и на свежем воздухе.

«Вместо обычных пробежек на холодном ветру займитесь командными видами спорта или совершайте пешие прогулки», — добавил Нагулин.

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