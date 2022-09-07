Врач Тихомирова посоветовала употреблять не более 50 г колбасы за раз

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова посоветовала употреблять не более 50 г колбасы за один раз.

«Количество пищевых добавок в колбасе может быть различным в зависимости от технических условий приготовления. Если мы любим колбасу, то должны внимательно читать этикетку: сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, максимально полезна колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок.

«Если у человека нет проблем с фигурой, он может есть колбасные изделия в том ритме, в каком привык. А если есть, но он очень любит колбасу, то можно съедать 50 г ветчины на завтрак хоть каждый день, но с учётом общей калорийности продукта», — добавила Тихомирова.

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