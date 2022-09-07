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Диетолог Русакова посоветовала готовить перекусы для детей из нежирного мяса и овощей

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, дала советы по приготовлению полезных школьных перекусов.
Диетолог Русакова посоветовала готовить перекусы для детей из нежирного мяса и овощей
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Muller

«В коробку для завтраков лучше положить не традиционные бутерброды, а отдельные кусочки цельнозернового хлеба, нежирного отварного мяса или птицы, нежирного сыра. Также следует добавить нарезанные овощи: огурцы, сладкий перец, небольшие помидоры, листья салата, кусочки фруктов и бутылку питьевой воды», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Русакова, некоторые сладости тоже допустимы, например шоколад или зефир.

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