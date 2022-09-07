Диетолог Гинзбург посоветовал включить в продуктовую корзину овсяные хлопья

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал советы по составлению бюджетной и полезной продуктовой корзины.

«Необязательно гнаться за импортными дорогими брендами. Можно выбрать кисломолочный продукт местного производителя с коротким сроком годности, потому что именно это гарантирует отсутствие консервантов», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, овсяные хлопья — бюджетный продукт с рядом положительных свойств, но покупать стоит хлопья долгой варки.

Как отметил Гинзбург, хлеб из цельнозерновой муки нужно выбирать не солёный и не кислый.

Среди полезных овощей эксперт выделил морковь, тыкву, свёклу, огурцы и томаты.

«Яблоки и сливы являются недорогими продуктами, которые заключают в себе большое количество витаминов, поэтому стоит включить их в недельную продуктовую корзину», — сказал эксперт.

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