Бочкарёв рассказал о работе по импортозамещению материалов, используемых при строительстве в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что более 95% материалов, используемых при строительстве, производятся и поставляются на территорию столицы отечественными поставщиками или из дружественных стран.

«На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взят очень давно, и сегодня мы видим результаты — на 90—95% в стройке используются отечественные материалы», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, переход на массовое использование отечественного оборудования стимулировал производство в России.

Со своей стороны, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова привела в пример проект строительства Академии спорта «Динамо».

«Для оформления внешнего контура здания девелопер использовал фасадные кассеты из алюминия отечественного производства», — сообщила она.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что на строящихся объектах стали устанавливать насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию, производство которых налажено или локализовано на территории России.